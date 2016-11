Helgen

Aktuell herrscht hier Helgen-Euphorie. Die Band aus Hamburg hat sich mit der selbstproduzierten EP eine kleine Fangemeinde erspielt und steht momentan vor dem nächsten Schritt. Wir haben die drei Musiker in Dortmund gesehen und uns mit dem Sänger während eines Tourstops gesprochen.



.

Kennengelernt haben sich die drei Musiker während ihres Studiums in Hannover und sind später wieder gemeinsam zurück in den Norden gesiedelt. „Wir haben zusammen studiert und kannten uns von verschiedenen Bands. Wir haben uns dann aus Bock auf ein Bierchen getroffen und haben die Band mehr oder weniger gegründet. Und als wir dann zurück nach Hamburg gegangen sind, wurde das Ganze konkretisiert. Wir haben dann den Popkurs in Hamburg gemacht und haben dabei gemerkt, dass uns die Musik am meisten Spaß macht“. Dass die Stücke dabei in deutscher Sprache gesungen werden, stand für Helge von Anfang an fest. Er habe seit seinem 12. Lebensjahr Songs in deutscher Sprache geschrieben und könne sich nicht wirklich vorstellen Englische Songs zu schreiben.

Ihr Debütalbum hat die Band fast im Kasten. Unterstützt wurde Sie dabei vom Produzenten Olaf Opal, der insbesondere mit seinen Arbeiten für Notwist, Readymade/Miles und Die Sterne (Irres Licht) um die Jahrtausendwende herum dem Begriff Indie in Deutschland einen eigenen Stempel aufgedrückt hat. Wie Helge sagt, durfe die Band über das Jahr verteilt immer mal wieder ins Studio, um ein paar Songs einzuspielen: „Es war jetzt nichts, wo man jetzt Mastermind-mäßig an den Song herumgebastelt hätte. Es war total intuitiv, nur eben über das ganze Jahr verteilt. Weil Olaf recht gefragt ist, aber trotzdem Bock hatte mit uns zu arbeiten, hat er uns zwischen die großen Produktionen geschoben. Dadurch hat sich das Ganze zeitlich in die Länge gezogen, aber wir konnten uns dadurch entwickeln.“ Zu hören soll es dabei größtenteils neues Material geben. Lediglich die Single „Lass uns Feinde sein“ solle dabei auch auf dem Album vertreten sein. Wie das Album heißen wird, steht dabei noch ebenso offen wie das Label. Dass die Band jedoch beste Chancen hat im nächsten Jahr durchzustarten steht jedoch fest. Alles zu seiner Zeit.