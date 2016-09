Way Back When Festival 2016 (29.09. – 01.10.2016)

Das kleine Way Back When Festival hat sich in den ersten beiden Jahren in den Terminkalendern und Herzen der Musikliebhaber im Ruhrpott eingenistet. Die dritte Ausgabe des Festivals beendet den Sommer 2016 mit einem guten Mix aus alten Bekannten und vielversprechenden Newcomern.

Die Plakate des Festivals versprechen Natur und Begegnungen mit dem Tierreich. Dabei liegt das Way Back When in Wirklichkeit näher am urbanen Flair und entschleunigt die Ruhrpott-Metropole. Statt großer Open Air Bühnen und verregneter Zeltplätze setzt das Way Back When auf lokale Indoor-Locations. Durch die Nähe zur Stadt kann man gemütlich einige Konzerte zwischen ein paar Bier im Park oder an der Trinkhalle schieben und sich anschließend in das Nachtleben stürzen. Auch 2016 verteilt sich das Programm auf das FZW, den jazz-affinen Club Domicil und die Pauluskirche, die für eine wunderbare Akusik sorgt. Abgerundet wird das Way Back When durch das offizielle Aftershow-Programm, das diesmal im Kraftstoff und Sissikingkong stattfinden wird.

Nachdem die Booking-Abteilung in den letzten Jahren mit Acts wie Aurora, L’Aupaire, Foxygen, Abby oder Annenmaykantereit einen verdammt guten Riecher bewiesen hat, gibt es auch 2016 wieder zahlreiche vielversprechende Künstler zu entdecken. Das große Zugpferd im Line Up sind Tocotronic und die verrückten Norweger von Kakkmaddafakka. Dirk von Lotzow lässt sich nach den Tocotronic-Konzerten in Dortmund, Bochum und Duisburg und seinem Besuch der Pop-Akademie erfreulicherweise zum fünften mal innerhalb eines Jahres im Ruhrpott blicken. Im Mittelpunkt des Festivals stehen jedoch vor allem kleine Lieblinge und Newcomer.

Hier folgen einige weitere Gründe zur Vorfreude: