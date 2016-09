Preoccupations – Preoccupations

Die Band, die wir einst unter dem kontroversen Namen Viet Cong kannten, meldet sich nun mit einem neuen Namen und einem der wenigen wirklich spannenden Beiträge zum Postpunk-Revival zurück.

Scheinbar haben die vier Kanadier nicht nur an einem neuen Bandnamen getüftelt. Wo sie sich auf ihrem noiselastigen Debüt noch selbstzufrieden High Five gaben und einen Song für beendet hielten, fängt der Spaß nun erst an. Ihr neues Album hat mehr Tiefe, Tracklist-Grenzen sind ein alter Schuh und ein Song ist erst zu Ende, wenn auch der letzte Reverb-Effekt abgeklungen ist. So durchlebt das Highlight Memory im Laufe der 11 Minuten Laufzeit gleich mehrere erfüllte Leben und mündet in einem sanften Feedback-Meer.

Mit ansteigender Opulenz fühlt man sich zudem an die frühen Großtaten der Wolf Parade erinnert. Da ist es nur konsequent, dass der Platte niemals die Puste ausgeht und den Preoccupations mit Fever und den hypnotischen Zeilen You’re not scared, carry your fever away from here ein fulminanter Abgang gelingt. Eine düstere Tunnelfahrt, die Platzhirschen wie Interpol schon lange nicht mehr mit so viel Biss gelingt.