Primavera Sound 2015 (28.05.2015 – 30.05.2015) 2

Primavera Sound 2015 (28.05.2015 – 30.05.2015)

Barcelona, ein Spaziergang durch das Museu Nacional d’Art de Catalunya, Sonne, ein paar Bier und ein Snickerseis am Strand und Nachmittags ein Strandspaziergang zum Festivalgelände, wo sich Panda Bear gerade für ihren Auftritt vorbereiten und Baxter Dury vor einigen entspannten Zuschauern seine wunderbare Posershow abzieht. So nah an das Paradies, wie während des Primavera Sound Festivals, kommen wir in unseren kostbaren Leben selten. In diesem Jahr war das Festival in Barcelona ganz auf Geburtstag eingestellt.



Primavera .

Zum 15jährigen Jubiläum hat sich das Festival, das von vielen Musikern zu ihrem Liebsten erklärt wurde, vom 25. bis 31. Mai eine große Zeitreise erlaubt und insbesondere Bands eingeladen, die das Festival über Jahre begleitet haben. Indiehelden der 2000er, die heutzutage etwas angestaubt wirken (The Strokes, Interpol), sorgten für Nostalgie, aktuelle Highlights wie Run The Jewels oder Caribou, alte Klassiker wie die Replacements, O.M.D., American Football oder Patti Smith haben eine Geschichtsstunde gegeben und dann gab es unter den knapp 150 Acts natürlich die übliche Mischung aus spannenden Neuentdeckungen und lokalen Bands.

Zugleich feierte der Parc del Forum sein 10jähriges Jubiläum als Festivallocation. Das Gebiet ist eine Mischung aus Strand, Kulturoase und Plattenbau. Als besonderes Schmuckstück wird das benachbarte Auditorium für einige intime Auftritte genutzt. In diesem Jahr zählten Sun Kil Moon, Patti Smith und Panda Bear zu den Highlights in dieser Location. An sich bietet das Festival mit aufgrund der Vielfalt immer mehr als genug Grund zur Euphorie für alle Musikliebhaber. In den frühen Abendstunden verteilen sich unzählige Newcomer auf den Bühnen, Nachts wechseln sich auf den beiden gegenüberliegenden Hauptbühnen die Headliner ab und danach gibt es in den Partyzelten und auf den kleineren Bühnen DJ Sets, die bis in die frühen Morgenstunden gehen. Und wer in diesem Jahr mutig genug war, hielt die vier Stunden durch, in den die Swans das Auditorium auseinander nahmen und akustisch wohl selbst noch die weit entfernte Sagrada Familia zum Beben brachten.

Das i-Tüpfelchen des Festivals sind die Konzerte im Park del Ciudad, wo einige Bands um die Mittagszeit herum im Grünen ein kurzes Set spielen. Die kurzen Konzerte bieten eine perfekte Möglichkeit um gemütlich die durchfeierte Nacht oder sich auf das Festivalprogramm einzustimmen. In diesem Jahr gab es hierbei einige Highlights wie Soak, Ex Hex oder The Hotelier. Überhaupt lohnt es sich immer wieder auf das Rahmenprogramm zu achten, da das Festival immer wieder für kleine und große Überraschungen sorgt.

Hier folgen einige der Highlights in diesem Jahr: